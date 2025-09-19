鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為166.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.87元上修至8.14元，其中最高估值10.05元，最低估值5.6元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.05(10.05)
|15.38
|20.21
|20.5
|最低值
|5.6(5.6)
|7.8
|7.23
|6.19
|平均值
|8.07(8)
|11.09
|12.54
|12.71
|中位數
|8.14(7.87)
|10.62
|11.91
|12.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,339.95億
|1,636.90億
|1,701.35億
|1,085.40億
|最低值
|1,086.40億
|905.95億
|1,090.59億
|1,085.40億
|平均值
|1,196.18億
|1,173.64億
|1,274.37億
|1,085.40億
|中位數
|1,199.97億
|1,135.64億
|1,210.43億
|1,085.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為158.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為158.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.89元，預估目標價為158.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.76元，預估目標價為158.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇