鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-20 09:10

‌



阿里巴巴 (09988-HK) 港股股價創近四年新高，市值重回 3 兆港元大關，較年初漲幅逼近 100%，顯示在歷經策略轉型與內部重組，該集團正迎來一場「大象轉身」。

阿里巴巴市值飆回3兆港元 AI、電商推動大象轉身。(圖:shutterstock)

這場市場信心的重塑，源於投資人對其核心業務的估值邏輯轉變，不再只關注短期利潤波動，而是看重由 AI 與雲端業務高速成長、以及傳統電商穩定反彈所驅動的長期價值。

‌



摩根大通、高盛、摩根士丹利等多家國際投行近期紛紛調高阿里巴巴目標價，顯示市場已跳脫傳統電商估值框架，開始將 AI 與雲端業務視為獨立的價值單元。根據最新財報，阿里雲業務營收年增 26%，其中 AI 相關產品營收已連續 8 個季度維持三位數成長，佔外部商業化收入比重超過 20%，正式進入高投入、高成長的正向循環。

此外，作為集團基本盤的電商業務也重拾活力。在競爭激烈的市場中，中國電商集團的客戶管理收入年增 10%，超越市場預期。尤其受惠於淘寶閃購業務的強勁拉動，淘寶 APP 的月度活躍用戶較去年同期成長 25%，顯示傳統電商業務不僅回穩，更展現出顯著的成長動能。

這種「以舊養新」的策略佈局，讓電商的穩定現金流能為未來的技術投入提供充足的資金保障，並獲得了市場的認可。

通義千問與自研晶片引領未來

AI 技術佈局上，阿里巴巴的優勢顯而易見。旗下的通義千問大模型衍生模型數已突破 17 萬，穩居全球開源模型之首，也是中國企業級市場中使用率最高的模型。根據 Omdia 報告，阿里雲在 2025 年上半年以 35.8% 的市佔率穩居中國 AI 雲市場第一。

值得關注的是，阿里在自研 AI 晶片領域也取得新進展。在央視《新聞聯播》的報導中，阿里巴巴旗下平頭哥最新研發的 PPU 晶片首次公開亮相，其顯存容量與功耗等多項規格已超越英偉達 A800 晶片，更接近專為中國市場打造的 H20 晶片。這項突破意味著中國 AI 雲產業的成長不再單一依賴海外晶片供應，為產業帶來更強的複合成長潛力。

即時零售拓寬電商版圖

在消費領域，阿里巴巴正積極拓展「從遠場電商到近場、即時零售」的發展方向。淘寶閃購的日訂單高峰已達 1.2 億單，對比 4 月成長了 200%。阿里預計，未來三年內閃購及即時零售將為平台貢獻 1 兆交易增量，成為電商業務成長的新引擎。

儘管對即時零售的補貼使短期利潤略有承壓，但集團仍擁有近 500 億美元的淨現金，足以支持其長期策略投入。