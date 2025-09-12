台積電創新高價1260元作收 皇翔由賠轉賺7200萬元獲利出場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-12 18:11

護國神山台積電 (2330-TW) 今 (12) 日以創新高價 1260 元作收，除市場投資人高興之外，因投資理財而投資持有台積電的建商皇翔 (2545-TW) 今日也公告完成處分持股 410 張，戲劇性的變化是由帳面狂虧逾 7000 萬元到獲利出場，由賠到賺 7200 萬元。每股貢獻 0.19 元。

皇翔董事長廖年吉。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇翔今天公布自 7 月 21 日到今天，完成處分台積電持股 410 張，平均每股處分價格爲 1248 元，總交易金額爲 5.11 億元，合計處分利益爲 7241 萬元；目前皇翔手中仍持有台積電股票 14 張，平均持股成本爲 1072 元，以今天的台積電收盤價計算，等於是潛在獲利還有 263 萬元。

皇翔在今年 4 月 14 日公告取得自 2024 年 12 月 13 日至當日累計取得台積電 299 張，平均每股成本爲 1042.91 元，當時，也指出是攤平原有持股成本，但歷經 4 月的美國總統宣布對等關稅造成台股大跌，光是這筆股票投資帳面虧損即到 7000 萬元，更何況皇翔在去年底即持有 125 張的台積電。

