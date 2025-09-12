台積電創新高價1260元作收 皇翔由賠轉賺7200萬元獲利出場
鉅亨網記者張欽發 台北
護國神山台積電 (2330-TW) 今 (12) 日以創新高價 1260 元作收，除市場投資人高興之外，因投資理財而投資持有台積電的建商皇翔 (2545-TW) 今日也公告完成處分持股 410 張，戲劇性的變化是由帳面狂虧逾 7000 萬元到獲利出場，由賠到賺 7200 萬元。每股貢獻 0.19 元。
皇翔今天公布自 7 月 21 日到今天，完成處分台積電持股 410 張，平均每股處分價格爲 1248 元，總交易金額爲 5.11 億元，合計處分利益爲 7241 萬元；目前皇翔手中仍持有台積電股票 14 張，平均持股成本爲 1072 元，以今天的台積電收盤價計算，等於是潛在獲利還有 263 萬元。
皇翔在今年 4 月 14 日公告取得自 2024 年 12 月 13 日至當日累計取得台積電 299 張，平均每股成本爲 1042.91 元，當時，也指出是攤平原有持股成本，但歷經 4 月的美國總統宣布對等關稅造成台股大跌，光是這筆股票投資帳面虧損即到 7000 萬元，更何況皇翔在去年底即持有 125 張的台積電。
不過，隨外資的狂敲台積電個股，皇翔 12 日公布完成處分台積電持股 410 張，平均每股處分價格爲 1248 元，總交易金額爲 5.11 億元，合計處分利益爲 7241 萬元。
皇翔 2025 年上半年財報營收 51.08 億元，稅後純益 10.93 億元，每股純益 3.33 元，單是處分台積電的業外收益，全數落在 2025 年第三季，依皇翔股本 37.97 億元計算，單是這筆業外收益即貢獻皇翔每股純益 0.19 元。
