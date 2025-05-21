信義房屋股東會通過配息1.8元 房仲本業將嘗試新店型開設

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-21 18:33

‌



上市房仲業信義房屋 (9940-TW)) 今 (21) 日召開股東常會，會中通過配發每股股息 1.8 元，優於上一年的 1.6 元，信義房屋總經理陳麗心指出，2025 年面對關稅戰帶來的股災衝擊，信義房屋將趁此時機調整體質，且在預期下半年買氣會比上半年好，房仲本業將開始嘗試新店型的「實驗店」。

而在信義代銷事業方面，信義今年較爲保守，估新接案約 300 億元，總銷金額不及 2024 年的 537 億元。

‌



陳麗心指出，去年房貸信用管制，房市在 3 月回溫又遇股災衝擊，房市交易量下滑，不過剛性需求仍在，目前房市交易量能略優於去年 919 打炒房時期，房地合一稅持有五年以上、適用 20% 稅率物件開始大量釋出，待售物件增加，過去重大利空事件市場約需半年消化，加上年底政府是否延續信用管制政策將會更明朗，預期下半年買氣會比上半年好。

陳麗心指出，對房仲本業來說，信義房屋內部積極導入提升服務能力與 AI 運用，貼近客戶需求，如協助客戶爭取好的房貸條件，同時在內湖也開始嚐試導入有別於傳統房仲店、與鄰里互動更多連結的新店型，更可以視商圈特殊性、進行異業合嚐試更多實驗店型。

去年日本信義業績創成立以來新高，2025 年首季再成長，除了持續推動台日鏈通路外，在經營在地客戶也見成效；大陸房市景氣低迷，大陸房仲事業在經歷組織調整後，自去年下半年到今年第一季都有盈餘，經營重心放在徐匯、靜安二區，無錫建案「山水嘉庭」目前尚餘 184 套房，信義也派任台灣代銷主管進駐，推動銷售加速。