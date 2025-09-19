鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為59.10元

search icon



鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.43元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.25元，預估目標價為59.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.51(0.51)0.971.531.69
最低值-0.25(-0.25)-0.070.911.29
平均值0.37(0.37)0.691.161.49
中位數0.43(0.43)0.791.11.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.80億55.76億63.44億63.96億
最低值47.46億50.08億53.33億57.24億
平均值47.58億51.19億56.29億60.60億
中位數47.57億50.59億54.34億60.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

