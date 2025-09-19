鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技MU-US的目標價調升至167.5元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對美光科技(MU-US)提出目標價估值：中位數由162.5元上修至167.5元，調升幅度3.08%。其中最高估值200元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有42位分析師給予美光科技評價：積極樂觀36位、保持中立4位、保守悲觀2位。
美光科技今(19日)收盤價為168.89元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲0.68%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】記憶體股創高回檔，有機會延續買盤?誰甲骨文隱藏版 隱藏版受惠股?集團股又該鎖定誰?
- 〈美股盤後〉輝達砸錢入股 英特爾狂飆超22% 四大指數刷新高
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.02%，報168.02美元
- 輝達調升HBM4規格 研調估SK海力士2026年仍是主力供應商
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇