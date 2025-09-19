search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：美光科技MU-US的目標價調升至167.5元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對美光科技(MU-US)提出目標價估值：中位數由162.5元上修至167.5元，調升幅度3.08%。其中最高估值200元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有42位分析師給予美光科技評價：積極樂觀36位、保持中立4位、保守悲觀2位。

美光科技今(19日)收盤價為168.89元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲0.68%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股MU市場預估目標價

美光科技168.89+5.56%

