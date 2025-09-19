修理慣老板！颱風天出勤交通費誰出？勞動部：雇主買單 否則員工可拒絕上班

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 15:42

颱風天到底要不要冒著風雨出門上班？如果出勤，交通費誰來付？勞動部今 (19) 日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明確規定當天然災害來襲，若勞工有出勤必要，雇主應提供通勤協助，例如支付計程車費，否則勞工可拒絕出勤，且雇主不得視為曠職或扣薪。

颱風天出勤交通費誰出？勞動部說了：雇主買單 否則員工可拒絕上班。（鉅亨網記者張韶雯攝）

這項修正的背後，主要是為了保障勞工的生命安全，並降低雇主面臨通勤職災的風險。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，根據《勞基法》規定，雇主有預防勞工發生職業災害的義務。因此，在颱風天這種高風險的環境下，雇主不應讓勞工自行面對強風豪雨、路樹倒塌或異物掉落等危險。

黃琦雅強調，過去曾發生勞工在颱風天通勤途中因路樹倒塌受傷，導致勞資雙方產生職災補償和賠償爭議。若雇主為了營業需求要求勞工出勤，而勞工為了安全考量選擇搭乘計程車，這筆額外產生的交通費理應由雇主全額負擔，而非讓勞工自行吸收。這不僅是保障勞工權益，更是雇主降低自身風險的必要作為。因為一旦發生通勤職災，雇主需承擔的賠償責任遠高於一筆計程車費用。

勞動部表示，此次修正的重點在於明確化「通勤協助」的定義，並增訂了第六點之一，明確要求雇主應提供交通協助。此外，也修訂了第三點，要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明訂通勤協助的具體內容，讓勞工有明確依循。

這項新規定不僅適用於一般企業，也涵蓋公部門的派遣與承攬勞工。勞動部表示，已與中央各部會合作，要求國營事業、公立醫療院所等單位率先落實，並在新的採購契約中，將天災通勤協助義務納入，以保障外包勞工的安全。

黃琦雅提醒，這項新要點不分企業規模大小，全體適用。如果雇主未提供安全通勤協助，勞工可以依據要點拒絕出勤，且雇主不得有任何不利對待。如果雙方發生爭議，勞工可向地方勞工局或撥打 1955 專線尋求協助。