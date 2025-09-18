〈航太國防展〉德國館首度亮相 展現台德合作潛力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-18 19:01

德國經濟辦事處 (德經處) 今年首度參加台灣國際航太暨工業展，並設立德國館，除展示德國在航空航太與安全領域的創新成果與產業實力，也積極尋求國際合作，本次參展不僅凸顯德國企業的技術優勢，也展現台灣與德國雙邊在經濟韌性與產業創新的合作潛力。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士。(圖：德經處提供)

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺表示，德國企業長期致力於研發與創新，並積極與國際夥伴建立合作。台灣在航太及高端製造領域的供應鏈實力備受肯定，我們期待透過此次展會進一步促進雙邊交流，共同推動產業升級與經濟韌性。

近年德國積極推進航空與安全科技的產業升級，包括強化感測器、精密製造與量子通訊等尖端技術研發，並持續投資歐洲航太計畫，展現對未來產業的長期承諾。

德國同時透過新增歐洲戰鬥機 (Eurofighter) 訂單、與歐洲夥伴展開合作專案等行動，確保供應鏈穩定與產業發展機會。這些政策方向進一步鼓勵德國企業加速拓展海外市場，並尋求與台灣等關鍵供應鏈夥伴的合作。

本屆共有四家德商參展。Helsing 是一家新型態的安全科技公司，協助民主國家建立精確的質量控制與自主作業能力，支持其達成威懾與防護的目標。HENSOLDT 作為系統整合商，專注於開發感測器解決方案，持續推動防護與安全領域的創新。

SMS group GmbH 以面向未來的技術與卓越服務聞名全球，專注於金屬產業，並在航太製造供應鏈中發揮關鍵作用。ViscoTec 德國維世科則是全球精密計量與分配技術的領導企業，為汽車、航空、醫療技術、食品與化妝品等行業提供高效能解決方案。