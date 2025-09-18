search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)下週(9月25日)除息2.64元，預估參考價133.86元

鉅亨網新聞中心


義隆(2458-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。

以今日(9月18日)收盤價136.50元計算，預估參考價為133.86元，息值合計為2.64元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 136.50 2.64455 1.94% 0.0
2025/03/27 157.0 3.7634 2.4% 0.0
2024/09/25 148.0 4.06989 2.75% 0.0
2024/03/28 164.5 3.05242 1.86% 0.0
2023/10/06 141.5 2.04617 1.45% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25769.36+1.30%
義隆136.5+2.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
義隆

76%

勝率

#營收獲利增加

偏強
義隆

76%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty