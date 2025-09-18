盤後速報 - 義隆(2458)下週(9月25日)除息2.64元，預估參考價133.86元
鉅亨網新聞中心
義隆(2458-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.64元。
以今日(9月18日)收盤價136.50元計算，預估參考價為133.86元，息值合計為2.64元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|136.50
|2.64455
|1.94%
|0.0
|2025/03/27
|157.0
|3.7634
|2.4%
|0.0
|2024/09/25
|148.0
|4.06989
|2.75%
|0.0
|2024/03/28
|164.5
|3.05242
|1.86%
|0.0
|2023/10/06
|141.5
|2.04617
|1.45%
|0.0
