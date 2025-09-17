盤後速報 - 大億金茂(8107)次交易(18)日除息1元，參考價16.0元
鉅亨網新聞中心
大億金茂(8107-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為16.0元，相較今日收盤價17.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|17.00
|1.0
|5.88%
|0.0
|2023/09/07
|16.4
|0.27
|1.65%
|0.0
|2022/09/07
|20.75
|0.15
|0.72%
|0.0
|2021/09/23
|18.1
|0.0674
|0.37%
|0.0
|2020/08/06
|15.95
|1.0
|6.27%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大億金茂(8107)下週(9月18日)除息1元，預估參考價15.25元
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)大漲7%，報18.35元
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)股價拉至漲停，漲停價17.15元，成交532張
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)急拉4.6%報17.05元，成交307張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇