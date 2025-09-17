search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 大億金茂(8107)次交易(18)日除息1元，參考價16.0元

鉅亨網新聞中心


大億金茂(8107-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為16.0元，相較今日收盤價17.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 17.00 1.0 5.88% 0.0
2023/09/07 16.4 0.27 1.65% 0.0
2022/09/07 20.75 0.15 0.72% 0.0
2021/09/23 18.1 0.0674 0.37% 0.0
2020/08/06 15.95 1.0 6.27% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
大億金茂17+2.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
金茂

76.92%

勝率

#均線指標上攻

偏強
金茂

76.92%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty