鉅亨速報

盤後速報 - 鴻名(3021)下週(9月26日)除息0.3元，預估參考價18.0元

鉅亨網新聞中心


鴻名(3021-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(9月19日)收盤價18.30元計算，預估參考價為18.0元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價上漲2.54%，集中市場加權指數上漲2.2%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/26 18.30 0.30316 1.66% 0.0
2024/07/09 26.5 0.3 1.13% 0.0
2023/07/05 22.65 0.7 3.09% 0.0
2022/08/25 22.4 0.3 1.34% 0.3
2021/07/01 20.95 0.7 3.34% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25578.37-0.74%
鴻名18.3+0.83%

#背水一戰

偏強
鴻名

60.87%

勝率

