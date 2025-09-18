鉅亨研報 2025-09-18 14:42

‌



台股大盤持續上漲並創下收盤新高，顯示市場多頭氣勢強勁！外資大舉買超台股，買超金額創下史上單週最大紀錄！市場交投熱絡，成交量放大，顯示資金動能充沛！

【豐搜】下一個飆股在哪？記憶體、AI 伺服器領軍，法人佈局名單大公開 ！！ (圖:shutterstock)

大盤盤勢與市場動態

指數創高：台股大盤本週持續上漲並創下收盤新高，顯示市場多頭氣勢強勁。

‌



外資動向：外資大舉買超台股，買超金額創下史上單週最大紀錄，是推升大盤上漲的主要動力。

成交量：市場交投熱絡，成交量放大，顯示資金動能充沛，但部分個股成交值大且股價下跌，需留意追高風險。

產業焦點

AI 概念股：外資買超標的以 AI 概念股為大宗，顯示資金持續聚焦 AI 產業，預期景氣將持續火熱。

記憶體族群：受惠於國際大廠擴大 HBM 產能排擠 DDR4 供給，以及 AI 需求提升，使得傳統 DRAM 價格獲得支撐，記憶體相關個股交易活絡

個股表現焦點

權值股與高成交值個股：

1. 台積電（2330）：股價與市值雙雙再創歷史新高，是推升大盤指數的最大功臣。外資連續買超，顯示對其先進製程領先優勢與長期獲利能力的看好。

2. 台達電（2308）：股價創歷史新高，市值晉升「2 兆元」企業。受惠於 AI 伺服器需求，營收連續創新高，獲法人調升目標價。

3. 鴻海（2317）：股價再寫波段新高，外資本週買超居冠。受惠於 AI 伺服器、蘋概新機、電動車與機器人等多元布局，展望樂觀。

4. 光寶科（2301）：儘管股價下跌且外資賣超，但成交量仍高。受惠於雲端運算與高階伺服器電能管理系統的強勁成長，法人看好其下半年營運將優於上半年。

5. 昇貿（3305）：股價與成交量雙雙亮眼，被列為量大強勢股。

6. 奇鋐（3017）：股價上漲且成交值高，是市場中表現相對強勢的個股。

7. 金居（8358）：成交值居台股之冠，但股價卻下跌，顯示交易熱絡但多空分歧。

8. 廣達（2382）：成交量活躍但股價表現相對弱勢。

9. 康霈 *（6919）：成交值高，但股價平盤收，盤中劇烈波動，顯示多空看法分歧。