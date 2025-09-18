鉅亨網新聞中心 2025-09-18 11:12

‌



《中國經營報》報導，星巴克中國業務的出售計畫已進入最終競標階段，預計交易結果將在 10 月底前確定。入圍最終競標的包括博裕資本、凱雷集團、紅杉中國以及春華資本和殷拓集團（EQT）組成的財團

星巴克中國出售案 4買家殺進決賽！最快10月底定局。(圖:shutterstock)

此前，星巴克董事長兼執行長倪睿安（Brian Niccol）曾表示，已有超過 20 家機構表達了合作意願，顯示出資本市場對星巴克中國業務的濃厚興趣。

‌



星巴克中國在 2025 年第二季度營收達到 7.9 億美元，佔公司總營收的約 8%，並貢獻了國際業務近四成的營收。儘管面臨本土品牌瑞幸、庫迪等發起的低價競爭，星巴克中國的同店銷售額在今年上半年恢復了成長，分別成長 5% 和 8%，為其引進策略投資人提供了有利時機。

倪睿安強調，此次引資的目的並非僅為資金，而是希望找到一個「理念和價值觀一致的戰略合作夥伴」，以幫助星巴克在中國市場更有效地運作，並確保品牌在未來保持競爭優勢。

這一決策也符合特許經營專家的觀點，認為保留部分股權有助於維護品牌估值，同時保持對「第三空間」和服務品質的控制。

攜手小紅書 強攻「興趣社區」

面對中國咖啡市場的激烈競爭，星巴克正積極探索新的成長路徑。其以「第三空間」著稱的經營模式，在價格戰衝擊下遭遇挑戰。連鎖經營產業專家文志宏指出，許多消費者更看重咖啡本身，而非空間體驗，這使得星巴克的潛在客戶被其他品牌迅速吸引。

為了應對這一挑戰，星巴克中國正加速其門市擴張策略，特別是在低線城市和縣級市場。同時，星巴克也積極拓展新的營運模式，包括「校園店」、「企業店」以及與高德地圖合作的「沿街取」服務。

此外，星巴克與小紅書的深度合作是其戰略轉型的重要體現。雙方將共同開啟「興趣社區空間」計畫，將門市升級為寵物、手工、騎行、跑步等主題的社區，吸引並服務有共同興趣的年輕族群。