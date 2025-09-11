鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-09-11 11:58

星巴克中國員工大吐苦水，賣不出月餅，被迫墊錢自購。（圖：Shutterstock）

據《湖北經視》報導，近日有網友發帖，稱作為星巴克兼職員工，因門市中秋月餅銷售任務，「被逼著墊了 15 盒」，金額接近 3,000 元，導致生活費緊張。

不少自稱星巴克員工的在評論區表示，自己也面臨月餅銷售攤派。有網友說：「年年這樣，被爆了依舊這樣。」

一位 IP 屬地在浙江的網友回應，身為全職員工，「目標 25 盒，已經墊了 5 盒，已經一千多元了」。

該網友還表示，正低價轉賣月餅，若無法完成任務，將受到實質性懲罰：「沒有完成，不給安排三薪班（全國節假日時按平常工作日薪資的三倍計算）。」

據《界面新聞》周四（11 日）報導，在二手平台，在閒魚的個人閒置歸類中，可見多個星巴克的月餅或月餅券轉售，原價 358 / 盒（六塊裝）的售價 139 到 175 元不等。

星巴克中國對此表示：「對於網友所說的情況，我們正在核實。星巴克不允許墊款自購這種行為，這是原則問題。此外，星巴克的月餅每年上市後都會受到很多關注，也請廣大顧客到正規渠道購買我們的月餅，保障自己的權益。」

星巴克正在考慮出售中國地區業務。在 7 月底召開的 2025 年第三季財報電話會上，星巴克董事長倪睿安（Brian Niccol）表示：「超過 20 家機構感興趣，我們對中國市場的信心與承諾不變，並希望保留中國業務相當比例的股權。」

星巴克可能保留 30% 股權，其餘股權將由多家買家分攤，每家持有不到 30% 股份。