Meta新AI眼鏡內建螢幕 視訊、導航不必再看手機
Meta(META-US) 周三 (17 日) 推出了首款內建螢幕的智慧眼鏡「Ray-Ban Display」，致力於將其智慧眼鏡系列打造成必備產品，售價 799 美元，預計 9 月 30 日發售。
該款新雷朋眼鏡，右鏡片上配有 600x600p 全彩顯示螢幕，可以顯示簡訊、瀏覽訊息、照片、導航，不需拿出手機，就能同時保持專注觀看周圍的現實世界。
同時，眼鏡內搭載的 Meta AI 系統，能藉由鏡頭掃描不同語言的文字，搭配螢幕即時呈現翻譯內容。並且整合 Meta 旗下的社群平台，更能進行視訊會議，或是直接開啟 IG、臉書直播以及錄製短影片。
Meta 執行長祖克柏在公司年度 Meta Connect 活動上表示，Meta 未來的眼鏡將成為「超級智慧」的載體。「超級智慧」是他用來描述先進人工智慧發展的術語，也是公司內部團隊的名稱。
在新品發布前的一次採訪中，首席技術長 Andrew Bosworth 表示，這款新眼鏡是該領域「首款真正意義上的產品」。此次發布是 Meta 打造自身消費電子生態系統的關鍵舉動，旨在與蘋果和 Alphabet 旗下 Google 等競爭對手競爭。
自 2016 年推出首款虛擬實境頭戴裝置以來，Meta 一直致力於吸引主流平台以外的用戶。
