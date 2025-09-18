〈陸股盤後〉Fed宣布降息1碼 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-18 16:30

中國股市三大指數周四（18 日）收盤走低，台灣時間周四凌晨 2 點，美國聯準會（Fed）宣布降息，將聯邦資金利率目標區間下調 25 個基點（1 碼），調整至 4.00%～4.25%，與市場預期一致。

Fed宣布降息1碼，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤跌 1.15% 報 3,831.66 點，深證成指跌 1.06% 報 13,075.66 點，創業板指跌 1.64% 報 3,095.85 點，滬深北三市成交額合計人民幣 3.1671 兆元，成交額為今年來第三高。

盤面上看，有色、券商、煤炭、房地產、保險、石油、銀行、釀酒類底走低，旅遊餐飲族群逆勢拉升。

如同 Fed 主席鮑爾 8 月講話那般，Fed 經嚴格審核的決議，也通過措辭變化著重體現美國勞動力市場的風險，也點出通膨上行的兩難局面。

Fed 官員在決議中指出，近期指標顯示，上半年經濟活動增長有所放緩。就業成長速度減慢，失業率小幅上升，但失業率仍處於低點。通膨上升，保持在相對較高的水準。

Fed 官員說，關注雙重使命的風險，判斷就業方面的下行風險增加，考慮到風險平衡的變化，決定將聯邦資金利率目標區間下調 25 個基點。

點陣圖也顯示，目前 Fed 官員的中位預期是 2025 年還有兩次各 25 個基點的降息。

對於關稅衝突，鮑爾表示，美國政府加徵的關稅，似乎主要由進口公司支付，這意味著消費者還沒有看到與關稅有關的重大價格上漲。

「對消費者來說，這種影響相當小，也比我們想像的要慢、要小。」鮑爾說。