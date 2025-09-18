力推比特幣入國庫 美國擬購100萬枚作戰略儲備

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-18 06:01

美國國會周二 (16 日) 召開重要會議討論《比特幣法案（BITCOIN Act）》，共有 18 名加密貨幣高層與多位共和黨議員參與，計劃 5 年內購入 100 萬枚比特幣與作為國家戰略儲備，擬透過出售聯準會部分黃金儲備籌資。

美國國會討論《比特幣法案》，計劃將比特幣納入與黃金同等地位的國家戰略儲備。(圖:Shutterstock)

根據 Crypto in America 報導，本次會議吸引參議員 Ted Cruz、Marsha Blackburn 等多位共和黨議員，以及 MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor 等業界重要代表參與。

比特幣地位等同黃金

《比特幣法案》由參議員 Cynthia Lummis 於今年 3 月重新提出，旨在將比特幣納入與黃金同等地位的國家戰略儲備資產。Lummis 是知名的加密貨幣倡議者，一直致力推動數位資產合規化。

這項立法獲得川普政府支持。今年 3 月川普已簽署行政命令，建立「戰略比特幣儲備」和「數位資產儲備庫」，將政府透過司法程序和行政罰款沒收的約 20 萬枚比特幣納入儲備。

財政部長貝森特已確認，美國目前持有價值 150 至 200 億美元的比特幣，主要來自沒收資產。

出售黃金換取資金

Lummis 建議透過出售聯準會部分黃金儲備來籌資購買比特幣，她表示：「美國已擁有黃金憑證形式的金融資產，可轉換為比特幣，對美國資產負債表影響相當中性。」

這種方案既避免增加財政負擔，又實現資產配置多元化。按目前市場價格，購買 100 萬枚比特幣約需 900 億美元資金。

立法進度持續推進

該法案目前正由眾院金融服務委員會和參院銀行委員會審查。雖然法案尚未安排聽證會，但支持者希望能成為兩黨合作契機。