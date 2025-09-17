OTC：新華泰富9/19恢復交易仍列全額交割股
鉅亨網記者張欽發 台北
櫃買中心今 (17) 日指出，新華泰富 (5481-TW) 已在 7 月 9 日及 8 月 13 日申報今年年第一季及第二季財務報告，並於 9 月 16 日檢送經濟部核准變更登記文件，其停止有價證券櫃檯買賣原因已經消滅，將於 9 月 19 日恢復交易，但因新華泰富未於 6 月底前完成股東會召開，仍將列為全額交割股。
新華泰富目前經營文教教材及授權業務，在上櫃且經營權未移轉前，爲生產 PCB 上游銅箔基板 (CCL) 的華韡。
新華泰富 2025 年上半年營收 4762 萬元，毛利率 43.62%，稅後虧損 3423 萬元，每股虧損 0.52 元。
新華泰富目前股本爲 7.14 億元。
