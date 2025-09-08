桓鼎– KY每股淨值低於票面 OTC：明日起暫停融資融券交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 15:35

大步跨入綠色能源科技的桓鼎– KY(5543-TW) 第二季出現 5398 萬元虧損， 較上季及去年同均屬虧損，單季每股淨損 1.2 元；2025 年上半年稅後虧損 6092 萬元，每股淨損 1.35 元，同時，最新財報每股淨值 9.14 元低於票面，OTC 公告，明 (9) 日起桓鼎– KY 暫停融資融券交易。

桓鼎-KY董事長莊宏偉。(鉅亨網記者張欽發攝)

桓鼎 - KY 2025 年第二季營收 7.27 億元，毛利率 14.18%，季增 2.77 個百分點，年減 1.34 個百分點，稅後虧損 5398 萬元， 較上季及去年同期均屬虧損，且虧損擴大至單季每股淨損 1.2 元。桓鼎 - KY 2025 上半年營收 14.84 億元，毛利率 12.77%，年減 3.05 個百分點，上半年稅後虧損 6092 萬元，較去年同期的虧損 1183 萬元虧損擴大，上半年每股淨損 1.35 元。每股淨值 9.14 元。

桓鼎 - KY 2025 年 7 月合併營收 2.73 億元，年月雙增，受惠旗下綠色能源事業動能提振，包括國際客戶加大對於智慧穿戴、不斷電系統 (BBU)、先進通訊產品等應用領域的電池模組備貨需求，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，並帶動 7 月綠色能源業務營收站穩今年單月次高水準，再加上台灣地區營造工程專案良好完工進度認列下，進一步堆疊整體營收動能。

隨著全球再生能源轉型與能源自主意識升溫，帶動儲能系統建置需求快速增長，桓鼎持續強化於「創能、儲能、節能、用能」四大面向的整合能力，更積極布局新型分散式儲能牆系統 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)，目前已累積於台灣、日本及歐洲地區建置多座示範儲能案場，並擁有系統整合與維運管理實績，今年下半年將積極深化結合歐洲經銷商、EV 充電樁設備商夥伴資源整合，規劃陸續擴增當地示範案場建置，以期創造未來桓鼎 - KY 拓展歐洲儲能市場奠定良利基。