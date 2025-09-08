矽光子論壇首日登場 CPO股群嗨 眾達-KY率先漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展，於本周 10 日起至 12 日開展，此次吸引超過 1,200 家廠商參展，預期超過 10 萬人觀展，今 (8) 日上午由「矽光子國際論壇」率先登場，激勵盤中矽光子 (CPO) 概念股中的眾達 - KY(4977-TW) 漲停，上詮 (3363-TW)、前鼎 (4908-TW) 漲逾半根停板，領相關族群上揚。
今日矽光子國際論壇上，台積電 (2330-TW) 研發副總徐國晉指出，去年是台灣矽光子產業啟蒙元年，從此次相關光電研討會已看到矽光子領域的許多突破性成就，隨著技術不斷演進，未來幾年在矽光子時代的應用需求成長將十分樂觀。
在 CPO 論壇題材挹注下，今日盤中除了眾達 - KY 盤中鎖漲停，上詮受惠於大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖傳輸需求增加，盤中一度漲 8%，前鼎盤中一度漲逾 7%，聯亞 (3081-TW) 一度漲半根漲停、華星光 (4979-TW) 漲 4% ; 光聖 (6442-TW) 除了受惠 CPO 題材，也受惠即將納入台灣中型 100 指數，漲逾 2%，光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW) 漲幅也有 1.5%。
法人表示，隨著 AI 算力需求不斷擴大，推升半導體供應鏈需求強勁，隨著台積電傳將代工輝達於明 (2026) 年推出下一代處理器架構 Rubin 平台，支援客戶加速矽光子設計，相關 CPO 等市場有望持續成長。
