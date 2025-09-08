矽光子論壇首日登場 CPO股群嗨 眾達-KY率先漲停

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展，於本周 10 日起至 12 日開展，此次吸引超過 1,200 家廠商參展，預期超過 10 萬人觀展，今 (8) 日上午由「矽光子國際論壇」率先登場，激勵盤中矽光子 (CPO) 概念股中的眾達 - KY( 4977-TW ) 漲停，上詮 ( 3363-TW )、前鼎 ( 4908-TW ) 漲逾半根停板，領相關族群上揚。

在 CPO 論壇題材挹注下，今日盤中除了眾達 - KY 盤中鎖漲停，上詮受惠於大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖傳輸需求增加，盤中一度漲 8%，前鼎盤中一度漲逾 7%，聯亞 (3081-TW) 一度漲半根漲停、華星光 (4979-TW) 漲 4% ; 光聖 (6442-TW) 除了受惠 CPO 題材，也受惠即將納入台灣中型 100 指數，漲逾 2%，光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW) 漲幅也有 1.5%。