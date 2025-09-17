AI熱潮助攻 中國科技股飆升至近4年新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-17 14:38

在人工智慧 (AI) 投資前景看好的推動下，中國科技股周三 (17 日) 迎來一波猛烈漲勢，將一項關鍵指數推升至近 4 年來的最高點。這波漲勢不僅反映了市場對 AI 技術商業化的樂觀預期，也顯示在監管打壓與疫情後的經濟困境後，資金正重新流回中國市場。

追蹤在香港上市大型科技公司的恒生科技指數周三大漲 3.9%，創下自 2021 年 11 月以來最高。此波漲勢由搜尋引擎巨頭百度 (09888-HK) 領軍，其股價飆升 19%；其他科技巨擘也同步上漲，包含阿里巴巴 (09988-HK)、中芯國際 (00981-HK) 及京東 (09618-HK) 等公司股價在早盤交易中均大幅上揚。

恒生科技指數目前已連續 7 周上漲，今年以來漲幅高達 41%，遠超其他區域性同業的基準指數。

這波漲勢背後有多重因素支撐。首先，市場樂觀預期科技公司在 AI 領域的大量投資將獲得回報。Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出：「中國的科技領導者正明顯加速 AI 支出和產品推出——包括模型、自動駕駛計程車、自研晶片——同時也證明了他們能夠比許多人預期的更快地將 AI 商業化。」

年初 DeepSeek AI 模型的驚喜亮相，更重新點燃了市場對整個中國 AI 領域的興趣，使中國重返 AI 領導地位的競爭行列。

其次，中美緊張關係的緩和與其他不利因素的消退也提振了投資者信心。例如，京東董事長劉強東表示對在酒店業發動價格戰不感興趣，此番言論促使該電商巨頭股價上漲超過 6%，其競爭對手美團 (Meituan) 和攜程 (Trip.com Group Ltd.) 股價也隨之上揚。

為了在這場 AI 競賽中脫穎而出，中國科技巨頭正展開一場大規模的支出狂潮。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的報告，阿里巴巴、騰訊、百度和京東等主要網路公司的總資本支出預計將從 2023 年的 130 億美元，倍增至 2025 年的 320 億美元。

為了支應龐大開銷，這些公司也積極在資本市場籌資，例如阿里巴巴上周透過可轉換債券募集了 32 億美元，而騰訊也在 4 年來首次發行債券，募集了 90 億元人民幣。

近期多項消息也為這波樂觀情緒火上加油。官媒報導指出，中國聯通三江源數據中心已簽訂合約，將部署來自阿里巴巴旗下晶片部門平頭哥等本土企業的 AI 晶片。此外，有報導稱中國晶圓代工龍頭中芯國際正在測試中國首台國產先進晶片製造設備，消息一出使其股價上漲超過 6%。

受此樂觀前景影響，多家券商迅速上調了相關企業的目標價。高盛集團因看好阿里巴巴雲端業務前景而上調其目標價；Arete Research Services LLP 則因百度自研晶片業務的增長潛力，將其評級從「賣出」上調至「買入」。