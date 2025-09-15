鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-15 15:00

‌



為因應產線及退休人力需求，中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日宣布，今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募 30 名新進師級人員，包括機械師級 22 名、電機師級 8 名，報名期間自 9 月 15 日上午 9 時起至 9 月 29 日下午 5 時止。

中鋼114年度新進師級人員招募起跑 鎖定機械、電機二大類人才。(圖：中鋼提供)

中鋼表示，因應人工智慧 AI 時代來臨，在公司良好的資訊化、自動化、客製化之數位基礎上，於營運、生產及設備 3 大領域大量導入 AI 技術，也積極針對公司不同工作屬性設計不同的 AI 培訓課程，提升同仁在 AI 專業方面之養成，進一步提高公司營運效率。

‌



中鋼指出，面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，相信「人才為企業之本」，不僅致力打造安全、健康且能讓員工發揮長才的工作環境，更透過系統化的培訓，將建廠營運至今的寶貴經驗、型塑有成的企業文化及「誠信正直」的價值觀有效傳承給新進同仁。

除了建立完善的人才培訓制度，中鋼也提供員工優渥勞動條件及福利項目，由勞資雙方代表組成「中鋼職工福利委員會」，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳等設施，總部大樓旁則設置集團會館，館內設置餐廳、便利商店、健身房。

其他福利措施方面，中鋼提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等，員工相關假別更優於法令規定。此外，福委會附設中鋼幼兒園外，另已規劃籌設托嬰中心，目前正進行硬體建置中。