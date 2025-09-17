波蘭鎖邊境 中歐班列「大動脈」卡住！300列車滯留白俄 全球供應鏈恐斷裂

鉅亨網新聞中心 2025-09-17 14:04

波蘭當局 12 日以保障國家安全為由，突然宣布關閉與白俄羅斯的所有邊境口岸，包括公路與鐵路通道，實施「禁止通行」政策，這項決定對承載著亞歐大陸貿易大動脈的中歐班列造成了嚴重衝擊，直接導致波蘭段運作中斷，引發了歐洲供應鏈的連鎖反應。

中歐班列通常經由哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯，並透過波蘭馬拉舍維奇等關鍵口岸進入歐洲。波蘭段作為中歐班列進入中歐、西歐的主要樞紐，承擔了超過 30% 的運力，而境內的馬拉舍維奇站更是歐洲最大的中歐班列換裝樞紐，負責超過 90% 的換軌任務，其「咽喉位置」不言而喻。

此次突如其來的關閉，導致馬拉舍維奇站等關鍵節點班列停駛，約 300 列已發車的中歐班列滯留在白俄羅斯邊境，所載的電子產品、汽車零件及紡織原料等貨物運輸停滯。

波蘭採取這項強硬措施的觸發點，源於波蘭境內在 9 月 10 日報告的「近 20 架俄羅斯無人機入侵其領空」事件，以及俄羅斯與白俄羅斯計劃在其邊境區域舉行的聯合軍事演習。儘管中國方面呼籲各方保持克制，但波蘭仍堅持以國家安全為由關閉邊境。

此次中斷對不同運輸方式的衝擊程度各異。中歐卡航雖然受到影響，但部分物流商可透過轉道拉脫維亞、立陶宛等邊境口岸來尋求替代方案，然而這也導致了替代口岸的嚴重擁堵，通行效率大幅下降，貨物延誤難以避免。

對於中歐班列而言，情況則更為嚴峻，已上路的貨物在波蘭重新開放口岸前幾乎沒有其他可行方案。尚未發車的貨物則需考慮轉用成本更高的海運或空運，這對跨境賣家、歐洲進口商及零售商帶來了「庫存告急」的風險，部分企業甚至面臨供應鏈斷裂的壓力。

目前，波蘭當局表示，邊境重新開放的前提是「百分之百確認無安全威脅」，具體恢復時間尚不確定。這項決定不僅影響貨物運輸，還可能引發供應鏈的連鎖反應，歐洲天然氣與原油價格已開始波動。