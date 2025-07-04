中國外長：稀土不會成為中歐之間的問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-04 07:59

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據《新華社》報導，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周四（3 日）在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者，並回答記者提問，王毅強調，稀土不會成為中歐之間的問題。

中國外交部長王毅。（圖：新華社）

針對記者問及歐洲企業關注中方稀土實施出口管制的問題，王毅表示，對軍民兩用物項實施必要管制是各國行使主權，也是應盡國際義務。中方的政策符合國際慣例，也有利於維護世界和平穩定。

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王毅說，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。只要遵守出口管制規定，履行必要程序，歐洲企業的正常需求將得到保障。中方主管部門還為歐洲企業設立「快速通道」。有人別有用心，故意在中歐之間炒作此事。

提及烏克蘭戰爭，王毅表示，烏克蘭危機發生在歐洲，牽動著世界。中方的立場坦坦蕩蕩、一以貫之，那就是堅持勸和促談，不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控兩用物項，包括無人機出口。

王毅提到，中國不僅有效履行國際責任，還同巴西等「全球南方」國家一道在聯合國發起「和平之友」小組，為停火止戰匯聚更大合力，中方的客觀公正立場得到國際社會認可。

王毅說，冰凍三尺非一日之寒。中國國家主席習近平多次指出，複雜問題沒有簡單解決辦法。儘管當前當事方立場仍有較大分歧，但談起來總比打下去好。