習近平會見馮德萊恩 提中歐關係三點主張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 14:14

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中國國家主席習近平周四（24 日）上午在北京人民大會堂會見歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會主席馮德萊恩，提出中歐關係三點主張。

中國國家主席習近平。（圖：人民日報）

據《央視》報導，習近平指出，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人應再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經得起歷史檢驗的戰略抉擇，牢牢把握中歐關係發展的正確方向，為世界帶來更多穩定性和確定性。

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習近平就中歐關係未來發展提出以下三點主張：

一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。

中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲視為多極世界中的重要一極，一貫支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。

中方希望歐方也尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切，支持中國發展繁榮。

中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方要深化戰略溝通，增進理解和互信，樹立正確的相互認知。

二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。

歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠築牆設壘，脫鉤斷鏈只會孤立自己。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。

三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。

面對戰爭與和平、競爭與合作、封閉與開放的重大選擇，多邊主義、團結合作才是正確答案。中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立起來的國際規則和國際秩序，與時俱進推動建立更加公正合理的全球治理體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

中歐要支持通過政治手段和平解決國際爭端。

根據中方發布的聲明，歐方表示，歐方致力於深化歐中關係，建設性處理分歧，推動雙方合作在平衡、對等、互惠基礎上持續取得更多成果。

歐方不尋求與中國脫鉤斷鏈，歡迎中國企業到歐洲投資興業。