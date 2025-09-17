澄清788萬廣宣費爭議 經濟部：依需求編列 重點在百億資源助出口廠抗關稅衝擊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 12:55

因應全球政經局勢變化，政府推動「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，以協助國內產業因應外部衝擊、提升競爭力。媒體昨（16）日報導指出，經濟部在此預算案中編列 788 萬元媒體政策及業務宣導費，引發外界關注。對此，經濟部今（17）日澄清，強調相關宣導費用皆依實際需求編列，目的在於讓廠商清楚掌握政府提供的資源與申請方式，並非如外界所指「宣傳為主」。

澄清788萬廣宣費爭議 經濟部：重點在百億資源助出口廠商抗外部衝擊。

經濟部指出，該筆 788 萬元宣導費用，主要用於推廣總金額達 460 億元的產業支持方案，協助受衝擊廠商了解補助內容與申請條件。這些資源涵蓋多項措施，包括出口拓銷、技術升級、AI 導入等，皆為政府因應國際情勢、穩定產業的重要政策工具。

針對報導中提及「海外拓銷宣傳經費僅 244 萬元」，經濟部進一步說明，該費用僅用於向廠商及公協會宣導如何申請參展拓銷及布建海外通路補助，並非實際補助金額。實際上，政府另編列高達 100 億元的出口拓銷補助，才是直接且具體協助廠商開拓多元市場、減緩外部衝擊的核心經費。

為確保廠商能充分掌握並運用相關資源，經濟部除媒體宣導外，也規劃多元資訊傳達管道，包括設立免付費諮詢專線 0800-280-280，以及行政院設置的「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（https://twustariff.ey.gov.tw/），提供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估與補助資訊。