鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-20 17:46

裕隆集團旗下新北最大商城─新店裕隆城以親子客層為核心，在完善餐飲與零售規劃下，深耕在地生活圈有成，全齡客群穩定回流，今 (20) 日公布 2025 年營運狀況，全年營收突破 57 億元，年增近 4% 續創新高，來客數破千萬人次，穩居新型態區域型商城領導地位，展望 2026 年，裕隆集團再訂下營收突破 59 億元的新高目標。

裕隆說明，今年裕隆城持續看好特色型商城是新北特色觀光亮點，將堅持「以人為核心、以體驗為本」的經營策略，串聯誠品生活、威秀影城，以亞洲最大誠品書店、多元餐飲、休閒娛樂影視與家庭友善空間，拓展跨域客群，並吸引國外旅客造訪，目標全年營收挑戰突破 59 億元。

‌



而為迎接農曆春節走春人潮，裕隆城也宣布，將於 1 月 23 日至 3 月 2 日打造「金馬迎財」年節系列活動，涵蓋迎春優惠、年味市集和走春慶典。

春節期間，裕隆城年前將設置「燈籠彩繪牆」與「浪漫櫻花許願樹」，吸引民眾採買年貨，檔期同步推出百項抽獎好禮，獎項包括 FUJI AI 智能魔術按摩椅、名人堂花園大飯店住宿券等高價值回饋。

而新春活動自大年初一熱鬧展開，由「祥獅獻瑞」巡演揭開序幕，現場更設置開運紅包牆，增添節慶趣味，初二至初六期間，則天天發放象徵祝福的「過香火」發財金，為民眾祈求新年好運。