鉅亨速報

營收速報 - 2025年9月17日台股中小型公司8月營收一覽（新增2家）

鉅亨網新聞中心


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月17日07:55，彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2030家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
科嶠-電子零組件業 4,206萬 50.0%
伯鑫-其他業 8,056萬 3.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
伯鑫-其他業 8,056萬 -7.1%
科嶠-電子零組件業 4,206萬 -25.9%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2030家。其中營收年增大於 25％有385家，年增小於-20％有426家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 129家
介於10～50億 >= 0% 208家
介於10～50億 < 0% 282家
介於10～50億 <= -20% 279家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 256家
小於10億 >= 0% 358家
小於10億 < 0% 368家
小於10億 <= -20% 279家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
皇普-建材營造業 18.55億 486766.9%
大城地產-建材營造業 3,302萬 99960.6%
國揚-建材營造業 6.20億 87032.4%
金耘國際-鋼鐵工業 7,755萬 86070.0%
寶泰生醫-生技醫療業 166萬 55100.0%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
聯上-建材營造業 2,931萬 55201.9%
醣聯-生技醫療業 327萬 11162.1%
竟天-生技醫療業 121萬 5381.8%
永虹先進-化學工業 74萬 3620.0%
雲象科技-生技醫療業 6,385萬 2720.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收8月營收建材營造業皇普電子零組件業科嶠

