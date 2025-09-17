鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 11:05

德國慕尼黑車展日前順利落幕，但與兩年前相比，這場全球矚目的汽車盛會顯得平靜許多。儘管參展的中國企業數量增加近一半，歐洲媒體卻未像過往那樣高調宣稱「車展已經變成中國人的天下」，但這並不意味著中國電動車影響力減弱，相反地已經悄悄在歐洲車市站穩腳跟，甚至成為一股不可忽視的力量。

寧德時代全球首發不爆炸NP3技術、神行Pro電池 專家：歐洲車市準備迎接中國電池時代（圖：Shutterstock）

在歐洲大力推動電動車發展的進程中，中國車廠和供應鏈企業表現得比歐洲本土品牌還要積極。以寧德時代 (03750-HK)(300750-CN) 為例，這家全球領先的動力電池製造商 9 月 7 日舉辦了新品發布會，不僅全球首發一項名為 NP3.0 的全新技術，還推出全新電池產品「神行 Pro」。這一系列動作，顯示中國電池企業正以技術為核心，加速搶佔全球市場，特別是歐洲這項關鍵戰場。

NP3.0 技術核心在於「不擴散」，即熱失控不會蔓延。這項技術已是第三代，相較於 2018 年首次提出的 NP1.0，當時的目標是透過建構多層防護體系，阻斷熱傳導路徑，實現「不起火、不擴散」。

如今，NP3.0 更進一步，在確保熱失控不擴散、不起火的基礎上，還能做到「高壓不斷電、動力保持，無明火無菸」，也就是在熱失控發生後，電池系統仍能保持高壓供電超過 1 小時，避免二次災害發生，極大提升電動車的安全性。

在技​​術細節上，寧德時代透過優化電解液配方，使其具備自動切斷熱失控反應鏈的能力，並採用奈米點包覆技術，增強正極材料結構的穩定性，為每個電池芯配備氣凝膠隔熱墊，防止熱失控連鎖反應，且透過電路穩定控制技術，確保熱失控後電池芯短時間仍能正常導電，為整車提供動力支援。

基於這一技術，寧德時代同步發布了「神行 Pro」磷酸鐵鋰電池，推出兩個版本。一個是續航高達 758 公里 (WLTP 標準)、壽命長達 12 年或 100 萬公里的長壽版，另一個則是支持 12C 峰值充電速度、在極寒環境下 20 分鐘可補能 410 公里的超充版。雖然這些參數在中國市場已有類似產品，但寧德時代選擇在慕尼黑全球首發，目標非常明確，也就是開拓歐洲市場。

寧德時代這一系列動作背後的邏輯，與其在中國市場的成功經驗密不可分。面對歐洲消費者對電池安全的擔憂，寧德時代希望透過科技升級重建信任，它也積極推動磷酸鐵鋰電池的普及。

過去，歐洲市場更青睞能量密度更高、續航力更優的三元鋰電池，背後既有日韓電池廠商的供應鏈先發優勢，也有歐洲消費者對車輛輕量化與低溫性能的偏好。

然而，隨著磷酸鐵鋰技術的進步，在安全性、成本和循環壽命上的優勢逐漸顯現，全球裝車量已實現對三元鋰電池的反超。在中國，磷酸鐵鋰電池的普及不僅拉低電動車價格，也推動新能源滲透率在短短四年內從 25% 飆升至超 50%。

目前歐洲新能源滲透率與 2022 年的中國相當，寧德時代顯然希望歐洲市場能藉鏡中國經驗，透過轉向磷酸鐵鋰路線，實現電動車的普及與成本優化。神行 Pro 的推出，正是基於這樣的戰略考量，也就是以更安全的電池、更低的成本，解決歐洲消費者對電動車價格高、續航焦慮的痛點。

對寧德時代而言，歐洲市場是一片藍海，而磷酸鐵鋰電池正是打開這片市場的鑰匙。在全球磷酸鐵鋰正極材料市場，中國供應商佔據絕對主導地位。今年前 7 月全球出貨前四的供應商均來自中國，合計市佔率超過 62%。

寧德時代早已為進軍歐洲做好準備，不僅與 BMW、賓士、福斯等巨頭合作，還在歐洲設立三家生產基地，並打算與 Stellantis 集團合資建設第四座工廠，總投資高達 41 億歐元。此外，寧德時代今年 5 月成功赴港二次上市，亦是為出海策略募集資金。

此次慕尼黑車展，中國企業的大規模亮相，正是這項合作共贏趨勢的縮影。若中國電動車能像當年歐洲品牌進入中國一樣，在歐洲市場佔有領先地位，全球汽車產業格局必將迎來新一輪洗牌。