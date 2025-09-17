search icon



英特爾中國區換帥 那個最了解中國區業務的人要走了

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國晶片大廠英特爾（Intel）(INTC-US) 周二（16 日）宣布，中國區董事長王銳將於本月退休，英特爾說，這是自今年 2 月對王稚聰任命以來，按計畫進行的管理層交接。

cover image of news article
美國晶片大廠英特爾宣布，中國區董事長王銳將於本月退休。（圖：Shutterstock）

英特爾在聲明中表示：「王銳重新定義了英特爾中國戰略，升級了組織架構，領導了多項新舉措，推動與全球營運的深度協同，提升對中國市場的支持。」


據《第一財經》報導，曾有英特爾員工說：「王銳是最了解中國區業務的高階主管，在她的主導下，英特爾中國區領導團隊有了更大授權。」

王銳是英特爾中國區首位女董事長，1994 年加入英特爾，曾擔任英特爾華為全球客戶總經理。此外，她還擔任過技術支持事業部總經理、平台工程事業部副總裁兼融合信號 IP 解決方案事業部總經理等職務。2021 年，王銳被任命為英特爾中國區董事長。

王銳曾在 2021 年擔任董事長後接受專訪時表示，英特爾內部正在建立起一套機制，讓中國的市場需求在全球規劃層面變成不可或缺的一部分。「原來就是把美國最先進的技術拿到市場上，但我們正在從根上把中國區的需求做進英特爾長期的策劃裡。」

但受英特全球市場業務惡化影響，中國區市場推動面臨諸多挑戰。

作為傳統半導體巨頭，英特爾在過去多年接連錯失 GPU、人工智慧（AI）等時代浪潮，在競爭中逐漸落後於輝達 (NVDA-US) 、AMD(AMD-US) 等對手。

今年 7 月 25 日，英特爾發布第二季業績，營收為 129 億美元，與去年同期相比持平；淨利潤虧損 29 億美元，連續第六個季度虧損，是 35 年來最長連續虧損紀錄。

