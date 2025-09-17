Google推出全新Windows電腦搜尋應用程式！整合Google Lens與AI模式

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-17 13:12

‌



Google (GOOGL-US) 週二（16 日）宣布推出一款全新 Windows 電腦搜尋應用程式，旨在協助使用者更快速地找到所需資訊。

Google推出全新Windows電腦搜尋應用程式。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，這款工具支援透過 Alt + Space 快捷鍵呼叫搜尋列，能同時搜尋電腦檔案、已安裝應用程式、Google Drive 文件，以及網頁內容。

‌



這項 Google 搜尋功能的操作方式類似蘋果 macOS 的 Spotlight，讓使用者能以更直覺的方式在電腦與網路上搜尋所需資料。

新工具的一大特色是內建 Google Lens，使用者可以直接圈選螢幕上的文字或圖片進行搜尋，例如翻譯影像、解數學題等。

此外，應用程式還支援 AI 模式，能處理複雜、多層次的問題，並提供更完整的搜尋回應，進一步提升電腦搜尋體驗。

使用者可在搜尋結果中自由切換不同類型的內容，包括所有結果、AI 模式、圖片、購物、影片等。同時，應用程式也提供 深色模式，提升在不同環境下的使用舒適度。

Google 表示，該應用程式已透過 「搜尋實驗室」（Search Labs） 提供，讓用戶能搶先體驗並提供回饋。