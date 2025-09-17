鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 09:11

‌



隨著企業級應用需求呈爆發式成長態勢，中國 AI 基礎設施領域的投資熱度正被重新點燃。根據高盛最新出具的研究報告，在企業加速採用大模型與運算需求持續強勁的雙重驅動下，以阿里巴巴為代表的中國全端式雲端廠商正迎來重要發展機會。

阿里巴巴受益最大！高盛：中國AI基礎設施敘事重燃 企業級大模型Token消耗量暴漲363%（圖：Shutterstock）

數據顯示，生成式 AI 在中國商業領域的應用進程顯著加速。今年上半年，中國企業級大模型日均 Token 消耗量突破 10.2 兆次，較 2024 年下半年達到 363% 的驚人成長。

‌



高盛分析指出，阿里巴巴憑藉領先的模型技術、佔 47% 市場份額的中國公有雲服務優勢，以及多元化的晶片供應體系，不僅在國內市場佔據有利地位，更具備向國際市場拓展的潛力。基於對產業前景的樂觀預判，高盛將阿里巴巴 ADR 目標價從每股 163 美元上調至 179 美元，維持「買入」評等，並將阿里雲估值從每股 36 美元提升至 43 美元，同時上調其 2026 財年二至四季增長預期至 30%-32%。

高盛也引述 Omdia 報告指出，阿里巴巴已成功服務今年多數部署生成式 AI 的中國財富 500 強企業，在該細分市場保持領先地位。這種基於 API 呼叫和 Token 計費的商業模式，使具備先進 AI 模型和代理能力的雲端服務商獲得顯著競爭優勢。

即將召開的杭州雲棲大會，將成為觀察阿里雲及阿里巴巴 AI 戰略進展的重要窗口。

中國企業正以空前速度擁抱生成式 AI 技術。Frost & Sullivan 研究顯示，今年上半年企業級大模型日均 Token 消耗量較去年下半年暴漲 363%，阿里巴巴、字節跳動和 DeepSeek 成為最受企業青睞的三大通用大模型供應商。

在基礎設施領域，中國雲端廠商透過自研推理晶片和「多晶片策略」取得突破性進展。高盛預測，今年第三季中國雲端服務商資本支出將年增 39%，為 AI 雲端業務成長奠定硬體基礎。這種晶片供應格局的多元化轉變，配合強勁的資本支出前景，為產業發展注入持續動能。

市場觀察人士還將當前中國發展階段與 2022 年底 ChatGPT 發布後的美國市場相類比，當時積極投入基礎建設的科技公司獲得了市場高度認可。