鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADRLTM-US的目標價調升至55元，幅度約8.06%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)提出目標價估值：中位數由50.9元上修至55元，調升幅度8.06%。其中最高估值59.31元，最低估值39.1元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR今(16日)收盤價為48.04元。近5日股價下跌8.06%，標普指數上漲1.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股LTM市場預估目標價

