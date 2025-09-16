鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADRLTM-US的目標價調升至55元，幅度約8.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)提出目標價估值：中位數由50.9元上修至55元，調升幅度8.06%。其中最高估值59.31元，最低估值39.1元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR今(16日)收盤價為48.04元。近5日股價下跌8.06%，標普指數上漲1.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為49.39元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為46.37元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADRLTM-US的目標價調升至45.52元，幅度約3.84%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至3.81元，預估目標價為43.84元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇