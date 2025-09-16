search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.54元上修至2.75元，其中最高估值3.62元，最低估值1.14元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.62(3.62)9.058.159.64
最低值1.14(1.14)2.222.295.11
平均值2.59(2.54)5.365.828.16
中位數2.75(2.54)5.846.479

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.28億63.89億59.93億81.00億
最低值45.35億55.78億54.82億62.72億
平均值46.85億59.34億57.21億72.82億
中位數46.65億58.94億57.41億73.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.702.322.63-0.430.02
營業收入9.74億10.95億12.92億16.75億28.04億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTKO

相關行情

台股首頁我要存股
TKO Group Holdings Inc - Class A204.49+1.39%

延伸閱讀



Empty