鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADRLTM-US的目標價調升至45.52元，幅度約3.84%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)提出目標價估值：中位數由43.84元上修至45.52元，調升幅度3.84%。其中最高估值56元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR今(22日)收盤價為41.185元。近5日股價下跌3.84%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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