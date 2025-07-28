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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為46.37元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.82元上修至3.91元，其中最高估值4.63元，最低估值1.83元，預估目標價為46.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.63(4.63)5.856.94
最低值1.83(1.83)2.420
平均值3.67(3.62)4.364.18
中位數3.91(3.82)4.24.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值142.42億152.97億165.38億
最低值137.71億144.00億150.49億
平均值139.59億147.82億158.44億
中位數139.36億147.03億160.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-829.93-848.4927.801.923.24
營業收入39.24億48.84億93.63億116.41億128.33億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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