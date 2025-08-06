鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為49.39元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元上修至4.43元，其中最高估值4.63元，最低估值3.6元，預估目標價為49.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.63(4.63)
|5.85
|6.94
|最低值
|3.6(1.83)
|3.49
|0
|平均值
|4.26(3.86)
|4.88
|4.87
|中位數
|4.43(4.03)
|5.12
|5.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.85億
|158.13億
|171.25億
|最低值
|137.71億
|144.00億
|150.49億
|平均值
|140.05億
|149.08億
|159.60億
|中位數
|139.66億
|148.53億
|159.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|3.24
|營業收入
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
|128.33億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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