Gogoro大股東承諾明年增資25億元 潤泰尹衍樑看未來有信心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-16 19:16

‌



電動機車大廠 Gogoro 今 (16) 日宣布，董事會鑒於經營團隊今年在改善財務結構和組織運作上繳出亮眼成績，大股東承諾新一輪投資，將於 2026 年完成增資 25 億元，同時，代理執行長姜家煒真除為 Gogoro 執行長。

Gogoro大股東承諾新一輪投資。(圖：Gogoro提供)

隨著策略聚焦展現成效，Gogoro 近期發布 2025 年第二季財報，營運現金流已從 2024 年上半年的 480 萬美元，提升至 2025 年上半年的 1520 萬美元；營運費用更較 2024 年同期節省約 1100 萬美元。

‌



透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，Gogoro 預計，將於 2026 年達成能源事業損益平衡，2027 年能源事業產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平。

潤泰集團總裁尹衍樑表示，始終相信並堅定支持 Gogoro 打造永續城市的願景，過去一年，很高興看到 Gogoro 團隊展現出一致的信念和極高的行動力，在營運成績上取得重大進展，對於 Gogoro 的未來發展充滿信心。

Gogoro 董事尹崇堯表示，推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是 Gogoro 的長期目標，相信姜家煒可以帶領 Gogoro 朝目標加速前進。

Gogoro 董事長曾達夢進一步提到，董事會將持續支持團隊拓展生態系，以台灣市場為核心，對外輸出電池交換系統，前進電動運具潛力巨大的東南亞市場。