鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-17 12:57

‌



交通部氣象署今 (17) 日宣布，為配合國家防災日演練活動，將於本周五 (19 日) 上午 9 時 21 分發布全國性地震及 9 時 30 分海嘯演練訊息，包括地震、海嘯發生及解除，希望協助民眾提升臨災的應變能力，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作。

919國家防災日演練 氣象署:民眾收警報勿荒。(圖:氣象署提供)

配合 114 年國家防災日演練，政府將於 114 年 9 月 19 日 (星期五) 發布全國性地震及海嘯演練訊息，此次演練旨在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，也鼓勵全民參與防災工作，進一步提升國家整體防災韌性。

‌



氣象署表示，今年防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，透過模擬震災情境和宣導活動，讓民眾熟悉地震發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力，也協助各級政府單位與民間團體落實防災整備，共同打造更堅韌的防災體系。

此次演練的模擬地震情境，設於 9 月 19 日 9 時 21 分在台灣東部海域 (琉球海溝) 發生芮氏規模 8.5 的地震，最大震度達 6 強，震源深度為 10 公里，此地震進而引發海嘯威脅情境。