盤後速報 - 復華彭博非投等債(00710B)次交易(17)日除息0.32元，參考價18.35元
復華彭博非投等債(00710B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
首日參考價為18.35元，相較今日收盤價18.67元，息值合計為0.32元，股息殖利率1.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|18.67
|0.32
|1.71%
|0.0
|2025/06/18
|18.07
|0.32
|1.77%
|0.0
|2025/03/19
|20.27
|0.32
|1.58%
|0.0
|2024/12/18
|20.0
|0.26
|1.3%
|0.0
|2024/09/19
|19.69
|0.24
|1.22%
|0.0
