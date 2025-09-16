search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 復華彭博非投等債(00710B)次交易(17)日除息0.32元，參考價18.35元

鉅亨網新聞中心


復華彭博非投等債(00710B-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

首日參考價為18.35元，相較今日收盤價18.67元，息值合計為0.32元，股息殖利率1.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 18.67 0.32 1.71% 0.0
2025/06/18 18.07 0.32 1.77% 0.0
2025/03/19 20.27 0.32 1.58% 0.0
2024/12/18 20.0 0.26 1.3% 0.0
2024/09/19 19.69 0.24 1.22% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
復華彭博非投等債18.67-0.43%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty