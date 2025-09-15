盤後速報 - 錸寶(8104)次交易(16)日除權息0.2元，參考價39.6元
鉅亨網新聞中心
錸寶(8104-TW)次交易(16)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.1元，合計股利0.2元。
首日參考價為39.6元，相較今日收盤價40.10元，權息值合計為0.5元，股息殖利率0.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|40.10
|0.1
|0.25%
|0.1
|2023/08/08
|39.95
|1.5
|3.75%
|0.0
|2022/07/20
|42.05
|2.0053
|4.77%
|0.0
|2021/09/14
|51.5
|2.9948
|5.82%
|0.0
|2020/07/13
|53.5
|0.35
|0.65%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 錸寶(8104)急拉3.31%報40.6元，成交1,720張
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大跌8.45%，報40.65元
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大漲7.01%，報45.8元
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大漲7.74%，報45.95元
下一篇