鉅亨速報

盤後速報 - 錸寶(8104)次交易(16)日除權息0.2元，參考價39.6元

鉅亨網新聞中心


錸寶(8104-TW)次交易(16)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.1元，合計股利0.2元。

首日參考價為39.6元，相較今日收盤價40.10元，權息值合計為0.5元，股息殖利率0.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 40.10 0.1 0.25% 0.1
2023/08/08 39.95 1.5 3.75% 0.0
2022/07/20 42.05 2.0053 4.77% 0.0
2021/09/14 51.5 2.9948 5.82% 0.0
2020/07/13 53.5 0.35 0.65% 0.0

台股除權息

錸寶40.1+1.39%

