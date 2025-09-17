search icon



盤後速報 - 福懋油(1225)下週(9月24日)除權息0.69元，預估參考價30.2元

鉅亨網新聞中心


福懋油(1225-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.14元，股票股利0.55元，合計股利0.69元。

以今日(9月17日)收盤價32.00元計算，預估參考價為30.2元，權息值合計為1.8元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價上漲5.45%，集中市場加權指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 32.00 0.14 0.44% 0.55
2024/08/28 161.0 1.4 0.87% 0.0
2023/08/28 56.4 1.5 2.66% 0.5
2022/08/26 55.0 1.6 2.91% 0.0
2021/08/26 43.95 1.4 3.19% 0.0

