盤後速報 - 福懋油(1225)下週(9月24日)除權息0.69元，預估參考價30.2元
鉅亨網新聞中心
福懋油(1225-TW)下週(9月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.14元，股票股利0.55元，合計股利0.69元。
以今日(9月17日)收盤價32.00元計算，預估參考價為30.2元，權息值合計為1.8元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價上漲5.45%，集中市場加權指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/24
|32.00
|0.14
|0.44%
|0.55
|2024/08/28
|161.0
|1.4
|0.87%
|0.0
|2023/08/28
|56.4
|1.5
|2.66%
|0.5
|2022/08/26
|55.0
|1.6
|2.91%
|0.0
|2021/08/26
|43.95
|1.4
|3.19%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 福懋油(1225)大跌7.08%，報33.45元
- 盤中速報 - 福懋油(1225)大跌7%，報36.55元
- 【量大強漲股整理】迎接七月份，【四大選股】重點報你知!!!
- 盤中速報 - 福懋油(1225)大漲7.11%，報38.4元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇