彭金隆：亞資中心要穩步前行、勿急求成績 會逐步放寬跨境業務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 19:51

中華民國銀行公會第 15 屆第 1 次會員代表大會今（16）日登場，金管會主委彭金隆應邀出席指導並發表致詞。他指出，推動亞洲資產管理中心是金融市場長期發展的重要政策，金管會持續精進措施，參與專區的銀行應展現秩序與紀律，金管會才會持續開放新業務。他也呼籲銀行在防詐方面給予第一線同仁實質鼓勵，並落實風險基礎原則、適度通報與即時調整三大原則。

銀行公會第15屆第1次會員代表大會金管會主委彭金隆（左）應邀出席指導及致詞，右為銀行公會理事長董瑞斌。（圖：銀行公會提供）

彭金隆指出，亞資中心政策雖無法一蹴可幾，但只要開始就有成果。他期許銀行穩健推動業務，勿急求成績，並培養專業人才，為台灣金融市場奠定長遠基礎。金管會也將推動境外資產管理分公司業務規劃，並逐步放寬跨境業務，歡迎銀行提供建言。

在防詐方面，彭金隆強調，銀行應善用科技實力提升阻詐效率，並落實三項原則：一是針對高風險族群採取高打擊作法；二是適時通知客戶處理方式；三是依實際情況滾動調整機制，讓阻詐更有效也更合理。

針對美國對等關稅政策帶來的產業衝擊，彭金隆呼籲銀行勿在雨天收傘，應發揮過往支持產業的經驗，協助企業度過難關。他也提到，房貸壓力沉重，尤其公股行庫肩負政策任務，雖難以立即解決，仍應優先支持民生貸款，並持續調整放款結構。對於颱風災後復原工作，他感謝銀行積極協助，展現金融業對民眾的關懷。

彭金隆最後表示，銀行業是金融業中最堅實的一環，不論資產品質或營運表現皆亮眼，期許業者持續強化體質，發揮更大社會影響力。

銀行公會理事長董瑞斌則指出，國際金融情勢挑戰加劇，公會已協助研提受美國關稅影響企業的金融協助措施，並修正多項作業規範，包括人工智慧技術應用、數位帳戶開立與電子銀行安全控管等。

公會也積極配合推動亞洲資產管理中心高雄專區計畫，針對 Lombard Lending 與保單保費融資等試辦業務提出建議。今年 7 月更組團赴新加坡考察高資產財富管理，借鏡星國政策藍圖，並將於 10 月臺灣週與銀行局合辦論壇，提升資產管理服務品質，打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心。

在防詐方面，公會協助金管會研議相關子法，並建立同業阻詐技術分享平台，成立「防範金融詐騙委員會」，結合金融界、司法機關與科技業者，共同防制金融詐騙。