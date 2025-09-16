鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 15:57

‌



經濟部長龔明鑫今（16）日舉行上任後首場媒體交流會，明確表態「經濟優先」是總統四大施政主軸之一，經濟部責無旁貸，未來政策將更貼近產業需求，並強調「把投資拉回台灣」是核心目標之一。他指出，面對地緣政治、關稅變動、技術限制與極端氣候等四大挑戰，經濟部已擘劃多項轉型策略，協助企業在亂世中逆境翻轉。

經濟優先！龔明鑫要把投資拉回台灣 揭4大挑戰與轉型藍圖。（鉅亨網記者張韶雯攝）

龔明鑫表示，經濟部將持續傾聽企業界聲音，透過與公協會、中小企業座談，確認政策方向是否符合產業實際需求。他強調，台灣在半導體、AI 及新科技領域具全球競爭力，未來將強化供應鏈韌性與國際佈局，確保台灣在全球經濟重組中穩居關鍵位置。他於簡報中首先強調，台灣經濟正面臨四大挑戰：

‌



地緣政治與供應鏈重組

美中貿易戰、疫情與地緣風險升高，促使全球供應鏈從「大一統」轉向「多元重組」，加劇金融與經濟碎片化。台灣需積極應對，特別是中小企業在國際變局下面臨關稅與市場不確定性。 關稅與需求波動

全球關稅政策頻繁變動，衝擊企業訂單與客戶信心。龔明鑫指出，這是地緣政治下的新課題，金屬機電等傳統產業已出現短期休息人數增加的現象，顯示企業營運壓力加劇。 關鍵材料與技術限制

稀土與晶片製造技術受限，導致供應鏈中斷與成本上升。台灣半導體雖具優勢，但在材料與設備仍依賴進口，亟需強化自主能力。 極端氣候衝擊

水資源短缺與電力穩定性成為新挑戰。氣候變遷雖非新議題，但近年影響加劇，對產業發展構成實質威脅。

面對四大經濟挑戰，經濟部亦備妥四大轉型策略來因應，分別是：

強化國際佈局與供應鏈韌性：推出「台商回台三大方案」，吸引逾 2.3 兆元投資，鞏固本土產業根基。美國已成最大出口市場，經濟部也積極拓展歐盟、東南亞、日本、印度等非美市場，並與民主國家合作建立「民主供應鏈」。此外，在捷克、日本、美國設立貿易與投資中心，並規劃墨西哥、印度、土耳其等地海外產業園區，協助企業全球佈局，龔明鑫強調，這是「台灣能量的延伸」而非外移。

推動產業創新與技術升級：透過「5+2 產業創新政策」與「六大核心戰略產業」推動數位化與前瞻應用，涵蓋 AI、國防、精準健康、綠電、資安與民生戰備。並以「AI 新十大建設」為核心，發展矽光子、量子運算、AI 機器人等技術，培育人才並投入創投資金，強化台灣在全球科技競爭中的地位。

強化人才培育與金融支持：培養 10 萬 AI 與綠領人才，引進 12 萬國際專業人才，提升勞參率與中高齡就業。並加碼研發補助與金融支持，包括外銷貸款、匯率避險、融資利息補貼等，確保企業資金與訂單不中斷。

推動能源轉型與水資源管理：推動「能源轉型 2.0」，加速太陽光電、風電佈局，並發展地熱、氫能與儲能技術，強化電網韌性。水資源方面則推動「新治水、新供水」政策，提升淹水防治與供水穩定性，應對極端氣候挑戰。