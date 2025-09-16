〈日股盤後〉晶片股強勢領漲 日經指數續創新高
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到美股收高、汽車關稅降至 15% 正式生效激勵，日股周二 (16 日) 早盤衝高，首次突破 45,000 點，隨後漲幅稍微收斂，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 0.30% 或 134.15 點，報 44,902.27 點，續改寫歷史新高。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.25% 或 7.87 點，報 3,168.36 點。
川普政府表示，根據美日兩國達成的貿易協議，美國將從美東時間週二上午開始正式對從日本進口的汽車和汽車零件實施較低的 15% 關稅稅率。
此波漲勢由半導體類股領跑，東京威力科創上漲 1.9%、愛德萬測試翻升 1.29%，矽晶圓製造商 Sumco 更是狂飆 9.02%，在日經指數成分股中漲幅最大；同為晶片股的 Disco 也大漲 8.23%。
SMBC Nikko Securities 首席股票策略師 Hikaru Yasuda 表示，美國即將降息，有利於全球經濟前景，也為日經指數帶來支撐。今年日經指數可能約以 45,000 點封關，但如果對美國降息的預期消退且美國公債殖利率走高，那麼日經指數有可能短暫拉回，畢竟市場對美國降息的預期非常強烈。
日股持續走強，日經 225 指數今年已七度刷新歷史新高，其中三次出現在過去一週，年內漲幅達 14%，顯示投資人信心與資金動能正在加速聚集。
分析師指出，這種突破通常意味市場結構性轉變，吸引更多買盤進場。Evercore 策略師 Julian Emanuel 直言，日經走勢「顯示出一個持久的上揚趨勢」。
更為關鍵的是，日本市場仍存在龐大潛在資金動能。當地約有 9 兆美元資金停留在現金或類現金投資，規模超過股市總市值的 75%。在估值方面，日經 225 本益比僅 19.9 倍，仍低於標普 500 的 23 倍水準，具備相對吸引力。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巴隆：日股正突破新高 分析師喊「買進！」
- 日本汽車關稅降至15% 今午生效 日經225指數漲破45,000點
- 美降息預期、AI動能雙重助攻 日經指數連三天創新高
- 日本汽車關稅降至15% 今午生效 日經225指數漲破45,000點
下一篇