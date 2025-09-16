貿聯ECB完成定價溢價3成 轉換價1423.5元創天價

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-16 12:25

‌



連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 公告，第六次海外無擔保轉換公司債 (ECB) 完成訂價，轉換價格 1423.5 元，較昨日收盤價 1095 元溢價高達 3 成；貿聯今日盤中勁揚近 6%，最高來到 1160 元。

貿聯-KY董事長梁華哲。(鉅亨網資料照)

貿聯此次發行 ECB 總額 3 億美元，債券每張面額 20 萬美元、發行價格採面額 100% 發行，預定 9 月 22 日在新加坡交易所掛牌、發行期間為 5 年。貿聯表示，募得資金將支應海外購料需求。

貿聯表示，本次所發行之 ECB 若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為 3.17%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

貿聯近期營運持續受惠 AI 伺服器、資料中心帶動高速線、高壓線出貨動能強勁，公司看好，下半年營收逐季升溫態勢不變，並沒有看到因為新舊產品交換導致拉貨放緩的情形。

此外，貿聯也積極布局共同封裝光學（CPO）與矽光子應用，攜手 SENKO 與 ficonTEC 兩家業者，共同研發整合式光學互連解決方案，滿足未來 AI、雲端基礎設施與高效能運算（HPC）需求。