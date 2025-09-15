〈房產〉太平洋房屋盃全國圍棋公開賽盛大登場 打造青少年健康舞台

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 10:07

由太平洋房屋與日本九州加盟店共同贊助的「太平洋房屋盃全國圍棋公開賽」於昨（14）日盛大登場，吸引眾多圍棋好手齊聚一堂。本次賽事除致力於推廣傳統圍棋文化，目標更為青少年打造一個培養思考力、專注力與判斷力的健康競技舞台。此時值太平洋房屋創立 40 週年之際，適逢九州加盟店於 8 月在熊本盛大開幕，太平洋房屋特準備熊本來回機票及住宿作為抽獎禮品，為賽事增添驚喜與歡樂。

2太平洋房屋盃全國圍棋公開賽於9月14日盛大登場，太平洋房屋董事長孫寶國(中)、總經理徐福龍(右)以及副總經理陳宏勝(左)特親臨現場，為選手們加油打氣。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋董事長孫寶國表示，圍棋的每一步皆為深思熟慮之選擇，此精神與企業經營所需的決策力不謀而合，不動產的選擇如同人生棋局中的關鍵佈局，其重要性不言而喻。太平洋房屋秉持「家，適配最好」的核心理念，依消費者的條件，提供符合需求的居住環境，不僅是協助客戶購買一個硬體，更是購買未來的生活，陪伴更多家庭在人生棋局中走出屬於自己的勝局。

太平洋房屋盃全國圍棋公開賽，除致力於推廣傳統圍棋文化，目標更為青少年打造一個培養思考力、專注力與判斷力的健康競技舞台。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋總經理徐福龍則將圍棋的「落子無悔」哲學，與企業經營及人生選擇相結合。面對資源有限的局面，棋手般的沉著冷靜、精準佈局至關重要，而圍棋正是培養此能力的絕佳媒介。徐福龍強調，太平洋房屋身為專業的生活顧問，期望透過圍棋傳遞創造美好生活的理念，讓圍棋帶來的寧靜、思維沉澱與交流喜悅，成為構成美好生活的重要元素。

太平洋房屋深耕台灣多年，在穩健經營之餘，始終秉持回饋社會的初心，積極履行企業社會責任。本次透過贊助「太平洋盃全國圍棋公開賽」，不僅為青少年棋手搭建優質的切磋交流平台，更是展現對新世代教育與未來發展的深切關懷，也為台灣圍棋文化的永續推廣與人才培育注入強勁動能。