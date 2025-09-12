〈房產〉捷運三鶯線通車倒數三峽站交易量大 鶯歌站點3字頭房價吸睛

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-12 11:15

捷運三鶯線工程進度突破 90%，預計將於明年正式全線啟用，交通利多有望帶動周邊區域房市表現。房仲業者實價登錄資料統計近一年三鶯線沿線各站價量，其中，以三峽站最為熱絡，兩天就能成交一件，而台北大學站、鶯桃福德站等生活機能完備、房價相對親民的區段，也吸引不少首購與自住族群布局。

捷運三鶯線通車倒數，三峽站交易量大，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

觀察三鶯線各站點的房市表現，位於三峽區核心的三峽站表現最為亮眼，近一年成交達 184 件，平均單價則為每坪 45.4 萬元，為三鶯線上價量最高的站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，三峽站距離舊市區三峽老街不遠，是當地和商業機能所在，同時享有北大特區商圈與多所學校的生活機能，加上鄰近土城、桃園等地，兼具生活便利與交通優勢，吸引大量通勤族與自住需求族群入主，推升該站周邊住宅的成交量與房價。

此外，也坐落於北大特區的台北大學站近一年交易量達 75 件僅次三峽站，也是三鶯線上房市表現亮眼的捷運站點。陳金萍表示，北大特區規劃住宅區占比大、區域大樓林立，居住環境良好，近年來入住的人愈來愈多，生活機能則以學城路、北大路商圈為主。三鶯線通車後可望大幅縮短雙北間往來的交通時間，提升當地交通便利性。

此外，區域內擁有從國小到大學的完善教育資源，文教氣息濃厚。台北大學站周遭房價較雙北核心地區低，對預算有限的購屋族頗具吸引力，也十分適合家庭入主。

坐落於鶯歌區的 5 個站點，在三鶯線通車後，也將大幅改善過往公共交通方面不足的問題。目前各站點平均單價均在 3 字頭，房價相對親民，入手門檻低，搭配捷運通車後的交通利多，未來仍具備增值潛力。其中，鶯桃福德站以 59 件成交量名列三鶯線第三，平均單價則約為每坪 33.9 萬元。陳金萍表示，鶯桃福德站未來將銜接桃園捷運綠線，實現雙北與桃園生活圈接軌，交通性大幅提升，最受矚目。