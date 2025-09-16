鉅亨網編輯林羿君 2025-09-16 10:28

根據招聘公告顯示，美國勞工部勞工統計局（BLS）正招聘約 25 名兼職助理經濟學家，為關鍵的消費者物價指數（CPI）收集數據。該局先前因大幅下修美國非農就業人數，並縮減通膨數據的收集範圍而飽受川普總統抨擊。

防堵川普造假說 美勞工局徵25位經濟學家寫CPI報告。(圖:shutterstock)

這些職位在 USAjobs.gov 網站上公告，工作地點遍布全美各地，涵蓋紐約、洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥等主要大都市，隸屬於 BLS 的物價項目司，專責消費者物價指數（CPI）計畫。

勞工部總監察長辦公室上週表示，將針對該統計機構在收集與呈報經濟數據方面所面臨的挑戰，啟動一項審查。

由於 5 月和 6 月的非農就業數據遭下修 25.8 萬個，激怒了川普。川普指控 BLS 局長麥肯泰弗偽造數據，並將之開除。

與所有政府機構一樣，BLS 也受到川普政府大規模裁員、自願離職、提前退休和凍結人事的嚴重影響。

商務部長盧特尼克上周接受 Axios 採訪時，批評億萬富翁馬斯克在主理政府效率部部時，大規模裁減聯邦僱員。據估計，BLS 的員工數已減少約 15%，並已暫停收集全國部分地區 CPI 籃子中的部分數據。

該局還停止計算和發布生產者物價報告中的約 350 項指數。

BLS 正在使用歸因法（imputations），這是一種經濟學家用於估計數值並填補 CPI 籃子中缺失訊息的統計方法。CPI 資料中，不同單元格估算法的比例從 2024 年 8 月的 9% 上升至 8 月的 36%。