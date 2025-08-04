鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 21:10

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美國總統川普上周以數據「操縱」為由，無預警解僱勞工統計局 (BLS) 局長 Erika McEntarfer。此舉立即引發市場對美國就業數據可靠性的嚴重質疑，並加劇金融市場波動。分析師們普遍認為，川普此舉已侵蝕投資者對關鍵經濟指標的信任。

不符預期就是造假？華爾街憂心川普做法動搖美國經濟基石(圖:shutterstock)

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Coolabah Capital 首席宏觀策略師 Kieran Davies 警告，就業數據進一步下修可能激怒川普，並加劇市場不確定性，指出無論是實際或感知上的數據操縱，都可能加劇金融波動。

此舉被批評為破壞美國官方統計數據獨立性的威權行為，恐動搖華爾街的基石信心。白宮經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 辯稱，川普希望安插自己人，以確保數據「更透明、更可靠」。

然而，前 BLS 局長 William Beach 表示，這種攻擊破壞了系統並動搖外界信任。他警告，即使川普任命了最優秀的新局長，一旦他們發布了不理想的數據，外界仍會懷疑數據是否被修飾過。

分析人士普遍擔憂，此舉恐將侵蝕投資者、企業和機構對政府經濟數據的信任，這些數據是他們作出決策的基礎，甚至連聯準會制定貨幣政策也仰賴於此。